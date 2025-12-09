Seminário em Fortaleza debate misoginia online e estratégias de enfrentamento

Seminário 'Misoginia Online: Caminhos para o Enfrentamento' aconteceu em Fortaleza nesta terça-feira, 9, no Centro de Eventos do Ceará / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Enfrentar a lógica de um “engajamento tóxico” nas plataformas digitais é um dos pilares que impulsiona as discussões no final da tarde desta terça-feira, 9, durante o seminário “Misoginia Online: Caminhos para o Enfrentamento”. O debate, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, contou com a presença de ministras do Mercosul. O evento é promovido pela organização Olabi, em parceria com a Secretaria de Políticas Digitais da Presidência da República e apoio do Governo do Reino Unido e do Fundo Elas. A atuação ocorreu em paralelo à X Conferência dos Estados Partes do Mecanismo de Acompanhamento da Convenção de Belém do Pará (MESECVI) e da Reunião de Ministras e Altas Autoridades sobre Mulher do Mercosul.

Estela Bezerra, secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres no Ministério das Mulheres

A ministra das Mulheres do Brasil, Márcia Lopes, em participação no painel

"A internet ainda não é um lugar seguro para meninas e mulheres. Por isso, o enfrentamento não pode ser fragmentado. Não podemos continuar agindo caso a caso, responsabilizando apenas as vítimas ou confiando exclusivamente na autorregulação de plataformas, cujo lucro depende justamente da lógica do engajamento tóxico", apontou a ministra das Mulheres do Brasil, Márcia Lopes, em participação no painel. Para a secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres no Ministério das Mulheres, Estela Bezerra, as novas tecnologias da informação e as redes sociais têm promovido um fenômeno que não representa uma mudança de geração ou mesmo de século - é uma mudança de era, ligada ao fenômeno da revolução digital. "Ela (a misoginia digital) cria um ecossistema próprio e não tem nenhuma regulação. Enquanto na vida real você tem a Lei Maria da Penha, tem a delegacia especializada da mulher, tem um atendimento às mulheres vítimas de violência na rede hospitalar, na realidade virtual temos uma pessoa que está sendo simbolicamente desconstruída", afirma.

Mulheres lotam Praia de Iracema em manifestação contra feminicídio | LEIA MAIS Misoginia Online: ‘Um espelho do que somos socialmente, mas também uma lente de aumento’ A codiretora executiva do Olabi, Sil Bahia, também ressaltou pontos de enfrentamento em sua apresentação, intitulada “Diversidade by design: projetando algoritmos para a justiça de gênero”. O pronunciamento precedeu o painel “Violência de gênero como modelo de negócio: a plataformização da misoginia”. “A gente precisa ter em mente que a Internet não criou o machismo, não criou o racismo ou a misoginia. Mas ela, assim como muitas outras tecnologias que usamos, amplifica essas violências”, pondera. “O que antes ficava restrito a espaços privados ou a pequenos círculos, hoje ganha escala e visibilidade muito maiores, aprofundando as consequências”.