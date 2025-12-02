Matrículas antecipadas da educação especial começam na rede pública de Fortaleza

Matrícula antecipada para educação especial vai até quinta-feira, 4 / Crédito: FERNANDA BARROS

A rede pública de ensino de Fortaleza iniciou nesta terça-feira, 2, o período de matrículas antecipadas para estudantes com deficiências, Transtorno do Espectro Autista (TEA), altas habilidades e superdotação. Até quinta-feira, 4, todas as unidades de ensino receberão os interessados nas vagas das 8h às 11h e das 13h às 17h.

A matrícula para o público do Atendimento Educacional Especializado (AEE) ocorre de forma antecipada para que a rede consiga "identificar as necessidades específicas desses alunos, mapear as escolas e assegurar de forma prévia a organização dos suportes e recursos de acessibilidade física e pedagógica", conforme a Prefeitura. Apesar desse período, as matrículas seguem abertas durante o ano inteiro. As vagas serão preenchidas conforme a disponibilidade, seja na unidade onde o cadastro foi realizado ou em outra escola próxima à residência. Caso o estudante não possua laudo médico, ele pode passar por uma avaliação dos profissionais do AEE para realização de um relatório pedagógico que orienta a inclusão do aluno no serviço.