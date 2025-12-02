Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Matrículas antecipadas da educação especial começam na rede pública de Fortaleza

Matrículas antecipadas da educação especial começam na rede pública de Fortaleza

Alunos sem laudo ainda podem ter acesso à matrícula antecipada, desde que passem por avaliação dos profissionais do AEE
A rede pública de ensino de Fortaleza iniciou nesta terça-feira, 2, o período de matrículas antecipadas para estudantes com deficiências, Transtorno do Espectro Autista (TEA), altas habilidades e superdotação.

Até quinta-feira, 4, todas as unidades de ensino receberão os interessados nas vagas das 8h às 11h e das 13h às 17h.

A matrícula para o público do Atendimento Educacional Especializado (AEE) ocorre de forma antecipada para que a rede consiga “identificar as necessidades específicas desses alunos, mapear as escolas e assegurar de forma prévia a organização dos suportes e recursos de acessibilidade física e pedagógica”, conforme a Prefeitura.

Apesar desse período, as matrículas seguem abertas durante o ano inteiro. As vagas serão preenchidas conforme a disponibilidade, seja na unidade onde o cadastro foi realizado ou em outra escola próxima à residência.

Caso o estudante não possua laudo médico, ele pode passar por uma avaliação dos profissionais do AEE para realização de um relatório pedagógico que orienta a inclusão do aluno no serviço.

Documentação necessária:

Os responsáveis devem comparecer à unidade educacional mais próxima de sua residência, apresentando:

I. Certidão de nascimento;
II. Documento de transferência (histórico escolar ou declaração da escola de origem), exceto para novatos da EJA. Para estudantes da EJA sem escolaridade anterior, o documento não é obrigatório;
III. Duas fotos 3x4;
IV. Cartão de Identificação Social do responsável legal (NIS);
V. Comprovante de residência;
VI. Cartão de vacinação com selo de atualização (para Educação Infantil e Ensino Fundamental);
VII. CPF e RG do aluno;
VIII. CPF e RG do responsável, quando o aluno for menor de idade;
IX. Laudo médico ou relatório pedagógico do aluno.

O que é o AEE?

O Atendimento Especializado Educacional (AEE) é um serviço pedagógico complementar ou suplementar. Ou seja, ele não substitui a matrícula tradicional ou a vivência na sala comum. O objetivo do serviço é eliminar ou diminuir barreiras para uma aprendizagem plena de estudantes com deficiência, autismo, superdotação ou altas habilidades.

