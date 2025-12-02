Matrículas antecipadas da educação especial começam na rede pública de Fortaleza

Matrículas antecipadas da educação especial começam na rede pública de FortalezaAlunos sem laudo ainda podem ter acesso à matrícula antecipada, desde que passem por avaliação dos profissionais do AEE
A rede pública de ensino de Fortaleza iniciou nesta terça-feira, 2, o período de matrículas antecipadas para estudantes com deficiências, Transtorno do Espectro Autista (TEA), altas habilidades e superdotação.
Até quinta-feira, 4, todas as unidades de ensino receberão os interessados nas vagas das 8h às 11h e das 13h às 17h.
A matrícula para o público do Atendimento Educacional Especializado (AEE) ocorre de forma antecipada para que a rede consiga “identificar as necessidades específicas desses alunos, mapear as escolas e assegurar de forma prévia a organização dos suportes e recursos de acessibilidade física e pedagógica”, conforme a Prefeitura.
Apesar desse período, as matrículas seguem abertas durante o ano inteiro. As vagas serão preenchidas conforme a disponibilidade, seja na unidade onde o cadastro foi realizado ou em outra escola próxima à residência.
Caso o estudante não possua laudo médico, ele pode passar por uma avaliação dos profissionais do AEE para realização de um relatório pedagógico que orienta a inclusão do aluno no serviço.
Documentação necessária:
Os responsáveis devem comparecer à unidade educacional mais próxima de sua residência, apresentando:
I. Certidão de nascimento;
II. Documento de transferência (histórico escolar ou declaração da escola de origem), exceto para novatos da EJA. Para estudantes da EJA sem escolaridade anterior, o documento não é obrigatório;
III. Duas fotos 3x4;
IV. Cartão de Identificação Social do responsável legal (NIS);
V. Comprovante de residência;
VI. Cartão de vacinação com selo de atualização (para Educação Infantil e Ensino Fundamental);
VII. CPF e RG do aluno;
VIII. CPF e RG do responsável, quando o aluno for menor de idade;
IX. Laudo médico ou relatório pedagógico do aluno.
O que é o AEE?
O Atendimento Especializado Educacional (AEE) é um serviço pedagógico complementar ou suplementar. Ou seja, ele não substitui a matrícula tradicional ou a vivência na sala comum. O objetivo do serviço é eliminar ou diminuir barreiras para uma aprendizagem plena de estudantes com deficiência, autismo, superdotação ou altas habilidades.