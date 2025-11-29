Fortaleza quer vacinar 400 mil animais contra a raiva

Dia D de Vacinação Antirrábica em Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA / O POVO

O 3º Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, realizado na Praça Ari de Sá nesse sábado, 29, integrou os 61 pontos de imunização distribuídos pelas Regionais de Saúde 1, 3 e 5 de Fortaleza. A Capital registra 305.168 animais imunizados e segue em busca da meta do Ministério da Saúde, que é vacinar 80% da população canina. A expectativa do Município é chegar a 400 mil animais vacinados até o fim da campanha, em 22 de dezembro.

Na Praça, música, faixa informativa e distribuição de pequenos pacotes de ração ajudaram a atrair tutores e moradores que passavam. Leia mais Onde adestrar cachorros em Fortaleza? Veja locais Sobre o assunto Onde adestrar cachorros em Fortaleza? Veja locais Alguns chegaram por acaso, como Regina Lúcia, de 54 anos, que viu a movimentação enquanto fazia caminhada e aproveitou para vacinar a cachorra Lili. “É muito importante deixar as vacinas em dia, pela proteção do animal e da gente”, diz. Moradores do entorno também elogiaram a iniciativa. Karine Vasconcelos levou os dois cães da família e a gata de estimação em viagens diferentes para evitar o estresse.

Já o jovem Gabriel dos Santos, 16, buscou informações pela internet e levou o filhote Bily, de quatro meses. Para ele, ações assim revitalizam a Praça e ajudam animais abandonados. Durante a manhã, a equipe também precisou conter um dos cães trazidos por um tutor. O animal foi segurado por três agentes e colocou focinheira para a vacinação ser feita de forma segura. A ação contemplou ainda animais em situação de rua, pois havia três cães circulando na Praça e dois foram capturados e vacinados pela equipe.

Leia mais CE: 46% dos acidentes com animais peçonhentos no trabalho ocorrem com profissionais da agricultura, florestas e pesca Sobre o assunto CE: 46% dos acidentes com animais peçonhentos no trabalho ocorrem com profissionais da agricultura, florestas e pesca O coordenador de Vigilância e Saúde de Fortaleza, Josete Malheiro, ressalta que a campanha adota estratégias diferenciadas para alcançar um maior número de animais, como distribuição de brindes, vacinação porta a porta e envio de equipes móveis para casas de tutores com dificuldades de locomoção ou vários animais.

Ele explica ainda que, devido ao tamanho de Fortaleza, o mutirão de vacinação foi organizado em duas grandes áreas: o setor Oeste, que concentra as regionais ímpares, e o setor Leste, formado pelas regionais pares. “Quando a cidade é muito grande, fazer apenas um 'Dia D' gera muito estresse. Com essa divisão, damos melhores condições à equipe e garantimos que a população tenha outras oportunidades. Se alguém viajou, estava doente ou o animal não estava bem, agora consegue participar”, afirma. FORTALEZA-CE, BRASIL,29.11.2025: DIA D Vacinação Antirrábica. Av. jovita feitosa. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA