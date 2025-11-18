CE: 46% dos acidentes com animais peçonhentos no trabalho ocorrem com profissionais da agricultura, florestas e pesca

Imagem de apoio ilustrativo: cobra jararaca da espécie Bothrops erythromelas / Crédito: Thomaz de Carvalho Callado/Wikmedia Commons

Os profissionais da agricultura, pesca e áreas florestais são as principais vítimas de acidentes com animais peçonhentos durante o trabalho no Ceará. Entre 2019 e 2024, foram registradas 3.546 ocorrências do tipo no Estado, das quais pelo menos 46,95% (1.665), aconteceram com atuantes nessas três áreas.

Os dados fazem parte de boletim epidemiológico elaborado pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), com base em dados das unidades de saúde referência no atendimento a casos de acidentes com animais venenosos. O “pelo menos”, usado no início dessa matéria ao anunciar os dados de acidentes nas áreas de agricultura, pesca e florestas, se refere a uma subnotificação das ocorrências com animais venenosos no Estado. Isso porque do total de casos laborais registrados, 392 não continham informações sobre a ocupação da vítima, o que dificulta saber qual o setor de atuação das pessoas acidentadas. Ou seja, dentre as pessoas que declararam o ramo em que trabalham (3.154), mais da metade pertence a essas três áreas. A maior presença desses três setores nos acidentes pode ser atribuída ao local onde eles aconteceram, já que de acordo com o boletim, mais da metade dos casos (59,4%) aconteceu em zonas rurais.

Durante os cinco anos analisados, o número de acidentes na zona rural cresceu 20%, enquanto os casos em territórios urbanos caíram 43%. Acidentes com animais peçonhentos por animal ​ Os animais que mais causaram acidentes no trabalho foram os escorpiões, com 1399 casos. Logo em seguida vêm as serpentes, responsáveis por 1.142 ocorrências e as abelhas, com 715 incidentes.

Os três lideram com folga o ranking de acidentes laborais no Ceará. Para se ter uma noção, as aranhas são o quarto animal mais frequente na lista do boletim, tendo atacado trabalhadores em 93 ocasiões, sete vezes menos que as concorrentes de ferrão. Mais de 70% das vítimas de animais peçonhentos no trabalho não foram submetida a antídotos Uma das formas de tratamento mais conhecidas nos acidentes com esses animais são os antídotos, substâncias produzidas em laboratório que neutralizam a ação do veneno no organismo humano. Entretanto, nem toda picada ou mordida de animal peçonhento necessita ser tratada com essas substâncias. Dos mais de 3 mil casos laborais analisados, por exemplo, 2.759 tiveram apenas sintomas leves e outros 2.546 não foram submetidos ao tratamento com antídotos.