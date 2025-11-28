Cerca de 56 mil alunos das escolas municipais participaram do Spaece

Space 2025: cerca de 56 mil alunos da rede municipal realizaram a prova / Crédito: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Com a participação de estudantes do 2º, 5º e 9º anos das escolas municipais de Fortaleza, a semana de aplicações do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) 2025 foi encerrada nesta sexta-feira, 28. Nesta edição, mais de 56 mil alunos tinham participação prevista nas provas. O exame, iniciado na terça-feira, 25, tem o objetivo de avaliar os avanços na aprendizagem da rede municipal de ensino, além de propor intervenções pedagógicas.

As escolas que tiveram a suspensão das provas por falta de aplicadores contratados pelo Governo do Estado terão novas datas programadas pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc). No 9º ano, 19.215 estudantes participaram na terça-feira. Já na quarta-feira, 26, cerca de 19.964 alunos do 5º ano tiveram as provas aplicadas, com 17.685 estudantes do 2º ano participando da avaliação na quinta, 27, e nesta sexta-feira, 28. Spaece 2025: avaliação é aplicada anualmente “O Spaece é uma oportunidade de enxergar o que estamos construindo em Fortaleza. Cada estudante que faz a prova representa um ano inteiro de dedicação: de professores que ensinam, de escolas que acolhem e de famílias que acompanham”, destaca o secretário da Educação, Idilvan Alencar. Medindo as competências em Língua Portuguesa e Matemática, o sistema de avaliação é programado em 144 escolas com turmas de 9º ano, 200 com turmas de 5º ano e 216 com turmas de 2º ano.