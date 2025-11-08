Ecopontos em Fortaleza: veja endereços, horários e materiais aceitos nos postos de descarte

Ecopontos em Fortaleza: veja endereços, horários e materiais aceitos nos postos de descarteCidade conta com 113 Ecopontos distribuídos pelas 12 regionais, que recebem móveis, entulho, recicláveis e óleo de cozinha; confira o mapa atualizado
A Prefeitura de Fortaleza vem intensificando ações voltadas à gestão de resíduos, limpeza urbana e sustentabilidade ambiental. Entre as iniciativas, os Ecopontos se destacam como uma das principais políticas públicas de incentivo ao descarte adequado e à reciclagem. Atualmente, a Cidade conta com 113 unidades, entre Ecopontos e Mini Ecopontos, distribuídas pelas 12 regionais.
Implantados em 2015, os equipamentos têm o objetivo de mudar o comportamento da população em relação ao descarte de resíduos sólidos e fortalecer a coleta seletiva. Entre janeiro e outubro de 2025, mais de 105 mil toneladas de recicláveis, entulhos e volumosos foram recebidas pelos Ecopontos.
O que pode e o que não pode descartar
Os Ecopontos recebem pequenas quantidades de entulho (até 1m³), restos de poda, móveis e estofados usados, além de óleo de cozinha, papelão, vidros e metais. O serviço é gratuito e voltado tanto para moradores quanto para carroceiros cadastrados, que recebem bonificação pelos materiais entregues.
Materiais não aceitos: resíduos orgânicos, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e produtos químicos.
A iniciativa fortalece o trabalho de catadores e carroceiros, garantindo maior volume e qualidade de materiais destinados à reciclagem, reduzindo custos e ajudando na formalização da categoria.
Descontos na conta de energia
Vinculado ao programa Recicla Fortaleza, o projeto também oferece desconto na conta de energia por meio da troca de resíduos recicláveis, em parceria com a Enel Distribuidora Ceará.
Para participar, basta comparecer a um Ecoponto com uma conta de energia em mãos, informar CPF e receber o cartão Recicla Fortaleza. Depois disso, o usuário deve separar os materiais limpos e levá-los ao ponto de coleta para pesagem. Confira mapa no abaixo.
Materiais que geram crédito:
- Vidro: garrafas e embalagens de vidro
- Metal (exceto cobre): latas, ferro, parafusos, aço inox, entre outros
- Papel: papelão, jornais, cadernos e papéis variados
- Plástico: PET, PVC, embalagens de limpeza e alimentos
- Outros: óleo de cozinha e embalagens tipo Tetra Pak
Destino dos resíduos
Segundo a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), entulhos, podas e volumosos são enviados ao Aterro Sanitário de Caucaia.
Já os recicláveis seguem para a concessionária responsável e para associações de catadores parceiras, fortalecendo a economia circular e gerando renda para trabalhadores do setor.
Horário de funcionamento
Os Ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 8h às 17h, com intervalo das 12h às 14h. O Ecoponto da Regional Leste opera em horário estendido até as 19h. Não há necessidade de cadastro prévio para o descarte pontual.
Confira onde tem um Ecoponto mais próximo
Selecione um marcador para mais informações