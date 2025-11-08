Ecopontos em Fortaleza: veja endereços, horários e materiais aceitos nos postos de descarte

Fortaleza conta atualmente com 113 Ecopontos em funcionamento, distribuídos por todas as regionais. / Crédito: Julio Caesar

A Prefeitura de Fortaleza vem intensificando ações voltadas à gestão de resíduos, limpeza urbana e sustentabilidade ambiental. Entre as iniciativas, os Ecopontos se destacam como uma das principais políticas públicas de incentivo ao descarte adequado e à reciclagem. Atualmente, a Cidade conta com 113 unidades, entre Ecopontos e Mini Ecopontos, distribuídas pelas 12 regionais. Implantados em 2015, os equipamentos têm o objetivo de mudar o comportamento da população em relação ao descarte de resíduos sólidos e fortalecer a coleta seletiva. Entre janeiro e outubro de 2025, mais de 105 mil toneladas de recicláveis, entulhos e volumosos foram recebidas pelos Ecopontos.

O que pode e o que não pode descartar Os Ecopontos recebem pequenas quantidades de entulho (até 1m³), restos de poda, móveis e estofados usados, além de óleo de cozinha, papelão, vidros e metais. O serviço é gratuito e voltado tanto para moradores quanto para carroceiros cadastrados, que recebem bonificação pelos materiais entregues. Materiais não aceitos: resíduos orgânicos, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e produtos químicos. A iniciativa fortalece o trabalho de catadores e carroceiros, garantindo maior volume e qualidade de materiais destinados à reciclagem, reduzindo custos e ajudando na formalização da categoria.

Descontos na conta de energia Vinculado ao programa Recicla Fortaleza, o projeto também oferece desconto na conta de energia por meio da troca de resíduos recicláveis, em parceria com a Enel Distribuidora Ceará. Para participar, basta comparecer a um Ecoponto com uma conta de energia em mãos, informar CPF e receber o cartão Recicla Fortaleza. Depois disso, o usuário deve separar os materiais limpos e levá-los ao ponto de coleta para pesagem. Confira mapa no abaixo.

Materiais que geram crédito:

- Vidro: garrafas e embalagens de vidro

- Metal (exceto cobre): latas, ferro, parafusos, aço inox, entre outros

- Papel: papelão, jornais, cadernos e papéis variados

- Plástico: PET, PVC, embalagens de limpeza e alimentos

- Outros: óleo de cozinha e embalagens tipo Tetra Pak

Destino dos resíduos Segundo a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), entulhos, podas e volumosos são enviados ao Aterro Sanitário de Caucaia.