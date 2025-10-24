Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem que agrediu entregador no Meireles é indiciado por tentativa de homicídio

José Antônio Perez Silveira Filho teria espancado Alex Costa Rodrigues, em 10 de agosto passado, após uma divergência na forma de pagamento da entrega
Atualizado às Autor Lucas Barbosa
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
O homem que agrediu um entregador por aplicativo em um condomínio do bairro Meireles em 10 de agosto passado foi indiciado por tentativa de homicídio. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) a O POVO nesta sexta-feira, 24.

O caso agora está com o Ministério Público Estadual (MPCE), que decidirá se oferta denúncia por tentativa de homicídio ou por outro crime, ou, então, se solicitará mais diligências à PC-CE, ou, ainda, se solicitará o arquivamento do caso.

Como O POVO mostrou em 12 de agosto, as agressões tiveram início após um problema referente à forma de pagamento. O entregador Alex Costa Rodrigues relata que José Antônio Perez Silveira Filho, de 40 anos, queria pagar o serviço com Pix ou dinheiro, mesmo após ser informado que a farmácia na qual ele havia feito a compra só recebia cartão de crédito.

“Ele não acreditou em mim e perguntou como pode a farmácia não aceitar dinheiro ou PIX”, afirmou Alex a O POVO. “Ele partiu para insultos, violência, socos, foi horrível, levei uma sequência de socos. Era um homem forte, feroz".

Alex afirma que, em virtude das agressões, precisou ser submetido a uma cirurgia para a reconstrução óssea da face. No procedimento, foram colocadas quatro placas de titânio e ele permaneceu hospitalizado de 11 a 19 de agosto.

Além dos trâmites penais, transcorre ainda uma ação cível em que Alex exige de Antônio e da empresa para a qual trabalhava uma indenização por danos materiais. A vítima afirma que, por causa das agressões, ficou sem trabalhar. Esta última ação tramita na 31ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza.

Antônio responde ao caso em liberdade. O POVO não localizou a defesa do indiciado na noite desta sexta-feira, 24.

