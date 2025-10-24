Homem que agrediu entregador no Meireles é indiciado por tentativa de homicídio

José Antônio Perez Silveira Filho teria espancado Alex Costa Rodrigues, em 10 de agosto passado, após uma divergência na forma de pagamento da entrega

O caso agora está com o Ministério Público Estadual (MPCE), que decidirá se oferta denúncia por tentativa de homicídio ou por outro crime, ou, então, se solicitará mais diligências à PC-CE, ou, ainda, se solicitará o arquivamento do caso.

O homem que agrediu um entregador por aplicativo em um condomínio do bairro Meireles em 10 de agosto passado foi indiciado por tentativa de homicídio . A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) a O POVO nesta sexta-feira, 24.

Como O POVO mostrou em 12 de agosto, as agressões tiveram início após um problema referente à forma de pagamento. O entregador Alex Costa Rodrigues relata que José Antônio Perez Silveira Filho, de 40 anos, queria pagar o serviço com Pix ou dinheiro, mesmo após ser informado que a farmácia na qual ele havia feito a compra só recebia cartão de crédito.

“Ele não acreditou em mim e perguntou como pode a farmácia não aceitar dinheiro ou PIX”, afirmou Alex a O POVO. “Ele partiu para insultos, violência, socos, foi horrível, levei uma sequência de socos. Era um homem forte, feroz".



Alex afirma que, em virtude das agressões, precisou ser submetido a uma cirurgia para a reconstrução óssea da face. No procedimento, foram colocadas quatro placas de titânio e ele permaneceu hospitalizado de 11 a 19 de agosto.

Além dos trâmites penais, transcorre ainda uma ação cível em que Alex exige de Antônio e da empresa para a qual trabalhava uma indenização por danos materiais. A vítima afirma que, por causa das agressões, ficou sem trabalhar. Esta última ação tramita na 31ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza.