Cine Perifa do Residencial José Euclides alcança premiação nacional

Projeto do Residencial José Euclides, em Fortaleza, o Cine Perifa é selecionado em prêmio nacional / Crédito: Divulgação/Arquivo Cine Perifa

Atuando há mais de 20 anos em comunidades de Fortaleza e agora no Jangurussu, o Cine Perifa, projeto do Residencial José Euclides, é um dos classificados na 3ª edição do Prêmio Periferia Viva. O resultado foi divulgado nessa segunda-feira, 20, pela Secretaria Nacional de Periferias, do Ministério das Cidades. A iniciativa, que conquistou o 31º lugar geral no “Eixo Iniciativas Populares”, já teve os nomes Sirinema e Cine Formiga. O projeto chegou ao residencial há oito anos e funciona na Quadra 10 e nas Cozinhas Solidárias do Maria Tomásia e do José Euclides.

"Eu fico muito feliz que vamos poder investir em materiais, em equipamentos, para dar continuidade às nossas exibições, que têm um impacto muito positivo dentro do conjunto", relata o coordenador do Cine Perifa, Airton Gleisson. O Prêmio Periferia Viva tem como objetivo o reconhecimento, a valorização e a premiação de iniciativas populares, de assessorias técnicas e de entes públicos governamentais que promovam o "enfrentamento da desigualdade socioespacial e a potencialização e transformação dos territórios periféricos". Na prática, 178 iniciativas serão selecionadas em três eixos: 150 na categoria Iniciativas Populares, com prêmio de R$ 50 mil; 25 Iniciativas de Assessorias Técnicas, com premiação de R$ 30 mil, e outras três Iniciativas de Entes Públicos Governamentais, recebendo troféus.

"É importante dizer que muitas das crianças que assistem ao nosso cinema nunca foram a um cinema de verdade", aponta Gleisson. "Então, proporcionar para elas essa oportunidade de viver a magia do cinema aqui mesmo é algo muito satisfatório, que agora vamos poder melhorar com esse investimento". A lista final, confirmando os vencedores do Periferia Viva, será divulgada até o dia 31 de outubro, conforme o edital.