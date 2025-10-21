Cine Perifa do Residencial José Euclides alcança premiação nacional

Cine Perifa do Residencial José Euclides alcança premiação nacionalA iniciativa de Fortaleza foi uma das classificadas na 3ª edição do Prêmio Periferia Viva nesta segunda-feira, 20. Lista final será divulgada no dia 31
Atuando há mais de 20 anos em comunidades de Fortaleza e agora no Jangurussu, o Cine Perifa, projeto do Residencial José Euclides, é um dos classificados na 3ª edição do Prêmio Periferia Viva. O resultado foi divulgado nessa segunda-feira, 20, pela Secretaria Nacional de Periferias, do Ministério das Cidades.
A iniciativa, que conquistou o 31º lugar geral no “Eixo Iniciativas Populares”, já teve os nomes Sirinema e Cine Formiga. O projeto chegou ao residencial há oito anos e funciona na Quadra 10 e nas Cozinhas Solidárias do Maria Tomásia e do José Euclides.
“Eu fico muito feliz que vamos poder investir em materiais, em equipamentos, para dar continuidade às nossas exibições, que têm um impacto muito positivo dentro do conjunto”, relata o coordenador do Cine Perifa, Airton Gleisson.
O Prêmio Periferia Viva tem como objetivo o reconhecimento, a valorização e a premiação de iniciativas populares, de assessorias técnicas e de entes públicos governamentais que promovam o “enfrentamento da desigualdade socioespacial e a potencialização e transformação dos territórios periféricos”.
Na prática, 178 iniciativas serão selecionadas em três eixos: 150 na categoria Iniciativas Populares, com prêmio de R$ 50 mil; 25 Iniciativas de Assessorias Técnicas, com premiação de R$ 30 mil, e outras três Iniciativas de Entes Públicos Governamentais, recebendo troféus.
“É importante dizer que muitas das crianças que assistem ao nosso cinema nunca foram a um cinema de verdade”, aponta Gleisson. “Então, proporcionar para elas essa oportunidade de viver a magia do cinema aqui mesmo é algo muito satisfatório, que agora vamos poder melhorar com esse investimento”.
A lista final, confirmando os vencedores do Periferia Viva, será divulgada até o dia 31 de outubro, conforme o edital.
Cine Perifa: conheça o projeto
O projeto surgiu quando Airton Gleisson ainda era adolescente e morava na região da Sapiranga. Na época, não era o responsável por coordenar o espaço, mas cuidava da parte técnica, com a montagem e os equipamentos do filme.
“Como a Sapiranga fica numa região de manguezal, tinha esse nome em referência ao Siri, e se chamava Sirinema”, relembra. “Passando-se os anos, por onde a gente passou, esse coletivo sempre esteve junto. A gente mudou de um bairro para outro e moramos aqui no Jangurussu, no José Euclides, há oito anos”.
O Cine Perifa apresenta obras cinematográficas no próprio residencial, proporcionando o acesso ao audiovisual na comunidade.
Artesanato de croá do Ceará conquista 18ª Indicação Geográfica do Brasil