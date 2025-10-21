Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cine Perifa do Residencial José Euclides alcança premiação nacional

A iniciativa de Fortaleza foi uma das classificadas na 3ª edição do Prêmio Periferia Viva nesta segunda-feira, 20. Lista final será divulgada no dia 31
Atualizado às
Penélope Menezes
Atuando há mais de 20 anos em comunidades de Fortaleza e agora no Jangurussu, o Cine Perifa, projeto do Residencial José Euclides, é um dos classificados na 3ª edição do Prêmio Periferia Viva. O resultado foi divulgado nessa segunda-feira, 20, pela Secretaria Nacional de Periferias, do Ministério das Cidades.

A iniciativa, que conquistou o 31º lugar geral no “Eixo Iniciativas Populares”, já teve os nomes Sirinema e Cine Formiga. O projeto chegou ao residencial há oito anos e funciona na Quadra 10 e nas Cozinhas Solidárias do Maria Tomásia e do José Euclides.

“Eu fico muito feliz que vamos poder investir em materiais, em equipamentos, para dar continuidade às nossas exibições, que têm um impacto muito positivo dentro do conjunto”, relata o coordenador do Cine Perifa, Airton Gleisson.

O Prêmio Periferia Viva tem como objetivo o reconhecimento, a valorização e a premiação de iniciativas populares, de assessorias técnicas e de entes públicos governamentais que promovam o “enfrentamento da desigualdade socioespacial e a potencialização e transformação dos territórios periféricos”.

Na prática, 178 iniciativas serão selecionadas em três eixos: 150 na categoria Iniciativas Populares, com prêmio de R$ 50 mil; 25 Iniciativas de Assessorias Técnicas, com premiação de R$ 30 mil, e outras três Iniciativas de Entes Públicos Governamentais, recebendo troféus.

“É importante dizer que muitas das crianças que assistem ao nosso cinema nunca foram a um cinema de verdade”, aponta Gleisson. “Então, proporcionar para elas essa oportunidade de viver a magia do cinema aqui mesmo é algo muito satisfatório, que agora vamos poder melhorar com esse investimento”.

A lista final, confirmando os vencedores do Periferia Viva, será divulgada até o dia 31 de outubro, conforme o edital.

Cine Perifa: conheça o projeto

O projeto surgiu quando Airton Gleisson ainda era adolescente e morava na região da Sapiranga. Na época, não era o responsável por coordenar o espaço, mas cuidava da parte técnica, com a montagem e os equipamentos do filme.

“Como a Sapiranga fica numa região de manguezal, tinha esse nome em referência ao Siri, e se chamava Sirinema”, relembra. “Passando-se os anos, por onde a gente passou, esse coletivo sempre esteve junto. A gente mudou de um bairro para outro e moramos aqui no Jangurussu, no José Euclides, há oito anos”.

O Cine Perifa apresenta obras cinematográficas no próprio residencial, proporcionando o acesso ao audiovisual na comunidade.

