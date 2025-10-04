Violinista leva música para pacientes em hospital de Fortaleza

Violinista cearense leva música para pacientes internados em hospital de Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

Entre os corredores de um hospital localizado em Fortaleza, música rompe o silêncio das enfermarias e UTIs: o som do violino. O responsável por essa melodia é o violinista cearense Vicente Barroso, de 57 anos, que descobriu a paixão pelo instrumento ainda aos 17 anos e, alguns anos depois, decidiu levar a arte para dentro de hospitais.



Vicente se decida ao violino há 40 anos. Nos últimos anos, a música ultrapassou os palcos e ganhou novo sentido para o violinista: aliviar a dor e o sofrimento de quem enfrenta dias difíceis dentro de um hospital. “É impressionante como a música muda o ambiente. Muitas vezes chego no hospital e encontro pacientes para baixo, mas quando começo a tocar, o astral deles aumenta. A música tem algo mágico, ela pode transformar o dia de uma pessoa e fazer ela se sentir muito bem”, relata. Momentos que marcaram a trajetória do violinista Semanalmente, ele se apresenta no hospital São Camilo, em Fortaleza. Ele anda por corredores levando a música para os pacientes e guarda lembranças que transformaram o dia dele. “Um senhor me disse certa vez: ‘Passei o dia tomando medicamento de todo jeito aqui, mas o melhor remédio que tomei hoje foi a música’. Outra vez, uma paciente que estava muito inquieta se acalmou quando comecei a tocar. Ela sorriu e, no final, agradeceu muito. São momentos que marcam”, recorda.