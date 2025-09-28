Defesa Civil de Fortaleza abre inscrições para passeio ciclístico

Imagem ilustrativa de apoio. Defesa Civil de Fortaleza promove passeio ciclístico em outubro / Crédito: FERNANDA BARROS

Estão abertas as inscrições para o passeio ciclístico da Defesa Civil de Fortaleza. A ação, que será no dia 19 de outubro e é aberta ao público, tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis e promover a cultura de paz no trânsito. Para participar é necessário levar quatro quilos de alimentos não-perecíveis que serão trocados por um kit com mochila, camisa e boné. A entrega dos itens ocorrerá no dia 17 de outubro, das 8h às 17h e no dia 18 de outubro, das 8h às 12h, na sede da Defesa Civil de Fortaleza.