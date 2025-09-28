Defesa Civil de Fortaleza abre inscrições para passeio ciclístico

Defesa Civil de Fortaleza abre inscrições para passeio ciclísticoEvento gratuito será realizado no dia 19 de outubro; veja como se inscrever
Estão abertas as inscrições para o passeio ciclístico da Defesa Civil de Fortaleza. A ação, que será no dia 19 de outubro e é aberta ao público, tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis e promover a cultura de paz no trânsito.
Para participar é necessário levar quatro quilos de alimentos não-perecíveis que serão trocados por um kit com mochila, camisa e boné. A entrega dos itens ocorrerá no dia 17 de outubro, das 8h às 17h e no dia 18 de outubro, das 8h às 12h, na sede da Defesa Civil de Fortaleza.
Além disso, quem quiser também poderá doar roupas e calçados para crianças e adultos, que serão distribuídos em ações da Defesa Civil.
O passeio faz parte da Semana Municipal de Prevenção e Redução de Desastres e terá início às 6h na sede do órgão, localizado no Centro de Fortaleza.
Às 7h, os ciclistas irão seguir rumo ao Parque Bisão, no Mucuripe, onde haverá um ponto de apoio. Em seguida, os participantes voltarão ao local de partida. O percurso total é de 17 quilômetros.
Os inscritos na ação podem alugar bicicletas por meio do número (85) 98872-3869. Durante o percurso, haverá distribuição de água.
Serviço
- Ficha de inscrição
- Data do passeio ciclístico: 19 de outubro (domingo)
- Horário: concentração a partir das 6h e saída às 17h
- Local de saída e distribuição do kit: Defesa Civil de Fortaleza (Rua Guilherme Rocha, 1342 - Centro)