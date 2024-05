5 benefícios do ciclismo para as mulheres

É comum, atualmente, encontrar mulheres que não gostam muito de ir à academia e que não possuem tempo de fazer essa ou outras atividades físicas. Entretanto, pensando na importância de praticar exercícios regularmente, uma boa saída para isso, que pode ser tão eficiente quanto passar algumas horas na academia por semana, é praticar ciclismo.

Andar de bicicleta ajuda as pessoas a alcançarem o bem-estar e a saúde. Pedalar é um esporte muito acessível e não precisa ser encarado como “a hora da atividade física”. Ele pode apenas ser incluído na rotina do dia a dia, em momentos como uma ida ao supermercado ou mesmo ao trabalho (evitando estresse de pegar um trânsito muito movimentado), um passeio no parque e até na praia.

A mulher ciclista pode contar com benefícios como perda de peso, redução de estresse e melhora do condicionamento físico. Abaixo, vou trazer alguns benefícios bem interessantes àquelas que pensam em começar a pedalar.