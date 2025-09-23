Padre Júlio Lancellotti celebra missa em capela de Fortaleza; veja data

Padre Júlio Lancellotti celebra missa em capela de Fortaleza; veja dataA celebração com a presença do clérigo deve acontecer nesta quinta-feira, 25, em capela no bairro Bonsucesso
A Capela São José Operário, localizada no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, receberá o padre Júlio Lancellotti como celebrante na próxima quinta-feira, 25. O sacerdote católico é pároco da igreja São Miguel Arcanjo, em São Paulo.
“A celebração será presidida pelo padre Júlio Lancellotti que, com seu testemunho de fé e amor aos mais necessitados, nos inspira a viver o Evangelho com coragem e esperança”, diz a publicação sobre a missa. “Venha rezar conosco e celebrar este momento especial”.
Lancellotti também deve participar do 1º Seminário PopRua Jud na Capital, programado para os dias 24 e 25 de setembro no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). O movimento é uma iniciativa do Poder Judiciário brasileiro, sob coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O pároco, conhecido por sua atuação em defesa aos direitos das pessoas em situação de rua, coordena a Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo. Em perfil na rede social, Júlio Lancellotti já alcançou mais de 2 milhões de seguidores.
Em 2023, o padre foi condecorado com a medalha da Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, no grau de Grã-Cruz. A condecoração é recebida por indivíduos que prestaram serviços relevantes ao País nas áreas da Justiça e segurança pública.
Padre Júlio Lancellotti celebra missa em Fortaleza: veja data e horário
A celebração com o padre Júlio Lancellotti acontecerá na Capela São José Operário, em Fortaleza. O espaço está localizado na rua Vital Brasil, número 1165, no bairro Bonsucesso.
- Data: 25 de setembro (quinta-feira)
- Horário: a partir das 19 horas (horário de Brasília)
- Local: Capela São José Operário - rua Vital Brasil, 1165 (Bonsucesso)