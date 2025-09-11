Incêndio é registrado em Fortaleza na avenida Presidente Costa e SilvaDe acordo com testemunha ocular, um carro do Corpo de Bombeiros teria se deslocado até o local na noite desta quinta-feira, 11
Uma área próxima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do José Walter, em Fortaleza, foi atingida por um incêndio na noite desta quinta-feira, 11, na avenida Presidente Costa e Silva. As chamas alcançaram espaço com vegetação.
De acordo com o estudante de Jornalismo Madson Santos, 23, que se deslocava pela região durante o ocorrido, o trânsito ainda não havia sido afetado às 21h25min. Por outro lado, o incêndio parecia se ampliar, com “bastante fumaça”.
“Mais na frente, vi um carro dos bombeiros indo em direção ao incêndio”, comentou. “Dava pra sentir o cheiro de fumaça de longe”.
O POVO solicitou informações ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e aguarda o retorno para atualização da matéria.
Incêndio é registrado em Fortaleza: vídeo
Em vídeo, o estudante Madson Santos registrou a passagem pela avenida. Na ocasião, é possível observar as chamas se estendendo na área de vegetação.