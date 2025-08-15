Festa de Iemanjá acontece na orla de Fortaleza; veja imagens e programação

Festa de Iemanjá em Fortaleza / Crédito: Francisco Fontenele

A orla de Fortaleza recebe, nesta sexta-feira, 15, diversas representações de fé e tradição. A Festa de Iemanjá, reconhecida como Patrimônio Imaterial da Capital, leva milhares de fieis para as praias, com oferendas, cortejos, rodas de conversa e muita cultura. Na Praia do Futuro, os terreiros começaram a chegar ainda na madrugada, e cerca de 20 grupos se reuniram para exaltar a "mãe dos Orixás".

Na sua 60ª edição, tem como tema "Festa de Iemanjá: 60 anos de amor, luta e fé". A chegada da imagem da orixá foi por volta das 9h40min, trazida pela equipe da União Espírita Cearense de Umbanda. Assim, o cortejo partindo do terreiro não aconteceu e todos se reuniram na praia. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Cultura (Secultfor), disponibilizou um palco para as atrações, onde ocorrem shows a a partir das 10h30min. Terreiros de todo o Estado se fizeram presente para a festa, que trouxe pessoas de cidades como Crateús, Itaitinga, Fortim, Iguatu, Quixeramobim e Tauá.

Veja Imagens: Festa de Iemanjá em Fortaleza Crédito: Francisco Fontenele

Festa de Iemanjá em Fortaleza Crédito: Francisco Fontenele Programação da Festa de Iemanjá 2025 em Fortaleza 15/08 (sexta-feira)

9h - Cortejo da imagem da Rainha do Mar à Praia de Iracema

Local: saída da União Espírita Cearense de Umbanda (Rua Castro e Silva, 920 – Centro)

10h20min às 18h - Apresentação do coletivo Afoxé Acabaca, com a participação de Ivaldo Paixão, e do Afoxé Filhos de Oya; solenidade e entrega de oferendas

Local: Av. Zezé Diogo, 2551 (próximo à Barraca Zé da Praia - Praia do Futuro) 8h às 20h - Apresentações culturais, roda de samba, cortejo marítimo, gira de caboclo e oferenda de balaio para Iemanjá

Local: Av. Historiador Raimundo Girão com Avenida Rui Barbosa (próximo ao Magna Praia Hotel - Praia de Iracema) 13h às 20h - Feirinha; DJ Bugzinha; Caravana Cultural; Afoxé Acabaca; cortejo de jangadas e oferendas; show “Filhas do Mar”; Dragaxé; DJ Thalu e gira de encerramento

Local: Poço da Draga