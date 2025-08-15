Festa de Iemanjá acontece na orla de Fortaleza; veja imagens e programação

Festa de Iemanjá acontece na orla de Fortaleza; veja imagens e programaçãoVeja programação e dia de encerramento da Festa de Iemanjá 2025 em Fortaleza
A orla de Fortaleza recebe, nesta sexta-feira, 15, diversas representações de fé e tradição. A Festa de Iemanjá, reconhecida como Patrimônio Imaterial da Capital, leva milhares de fieis para as praias, com oferendas, cortejos, rodas de conversa e muita cultura.
Na Praia do Futuro, os terreiros começaram a chegar ainda na madrugada, e cerca de 20 grupos se reuniram para exaltar a "mãe dos Orixás".
Na sua 60ª edição, tem como tema "Festa de Iemanjá: 60 anos de amor, luta e fé".
A chegada da imagem da orixá foi por volta das 9h40min, trazida pela equipe da União Espírita Cearense de Umbanda. Assim, o cortejo partindo do terreiro não aconteceu e todos se reuniram na praia.
A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Cultura (Secultfor), disponibilizou um palco para as atrações, onde ocorrem shows a a partir das 10h30min.
Terreiros de todo o Estado se fizeram presente para a festa, que trouxe pessoas de cidades como Crateús, Itaitinga, Fortim, Iguatu, Quixeramobim e Tauá.
Veja Imagens:
Programação da Festa de Iemanjá 2025 em Fortaleza
15/08 (sexta-feira)
9h - Cortejo da imagem da Rainha do Mar à Praia de Iracema
Local: saída da União Espírita Cearense de Umbanda (Rua Castro e Silva, 920 – Centro)
10h20min às 18h - Apresentação do coletivo Afoxé Acabaca, com a participação de Ivaldo Paixão, e do Afoxé Filhos de Oya; solenidade e entrega de oferendas
Local: Av. Zezé Diogo, 2551 (próximo à Barraca Zé da Praia - Praia do Futuro)
8h às 20h - Apresentações culturais, roda de samba, cortejo marítimo, gira de caboclo e oferenda de balaio para Iemanjá
Local: Av. Historiador Raimundo Girão com Avenida Rui Barbosa (próximo ao Magna Praia Hotel - Praia de Iracema)
13h às 20h - Feirinha; DJ Bugzinha; Caravana Cultural; Afoxé Acabaca; cortejo de jangadas e oferendas; show “Filhas do Mar”; Dragaxé; DJ Thalu e gira de encerramento
Local: Poço da Draga
14h às 23h - Gira e oferenda a Iemanjá e apresentações artísticas
Local: Praia da Barra do Ceará - Marco Zero
15h às 18h - Oficina de Escuta Criativa de Cantos para Iemanjá com Francisca Silva e Val Araújo
Local: Sala Imersiva e Multiuso do Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410)
Inscrições gratuitas pelo Sympla
18h às 19h30min: Apresentação do show "Odoyá" pelo coletivo Caravana Cultural
Local: Praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410)
17/08 (domingo)
Encerramento da Festa de Iemanjá
10h às 12h - Roda de conversa na escadaria da KUYA - Centro de Design do Ceará para momento avaliativo sobre a organização da Festa de Iemanjá 2025.
10h às 13h - Oficina infantil Oceania, o mar: colagem com formas orgânicas, com Iuri Tavares e Talita Késsia
10h às 15h - Comida do Mar nos Restaurantes do Mercado AlimentaCE
11h30 às 12h30 - Grupo Toque de Senzala
13h às 14h - Afoxé Filhos de Oyá
Local: Gare da Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
23/08 (sábado)
15h às 17h - Conversa de Ateliê - As fotografias da Festa de Iemanjá do Ceará: perspectivas entre Arte e Patrimônio Cultural, com Jean do Anjos
Local: Ateliê 3 da Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro)
Classificação indicativa: livre
Acessibilidade: Libras
Serviço
Festa de Iemanjá
Data: 10 a 17 de agosto
Local: Praia de Iracema, Poço da Draga, Mucuripe, Praia do Futuro e Barra do Ceará
Mais informações: @uecumfederacao (Instagram)