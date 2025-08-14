Projeto estadual busca ouvir e conscientizar crianças sobre seus direitos

FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-08-2025: Programa Primeira Infância, a Secretaria da Proteção Social (SPS) promove ação com as crianças para sensibilizar sobre seus direitos. São os Forunzitos que acontecem, simultaneamente, nos 184 municípios cearenses. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Dezenas de crianças vivenciaram uma tarde de brincadeiras e escuta no Complexo Mais Infância do Curió, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 14. No local elas participaram do "Forunzito", iniciativa do Governo do Ceará que busca conscientizar e ouvir o público infantil, por meio de conversas e atividades de recreação. Iniciativa integra a programação do Agosto Verde, mês que é dedicado à Primeira Infância no Estado, e ocorreu simultaneamente em equipamentos sociais distribuídos nos 184 municípios cearenses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia também: Nove municípios do Ceará tinham todas as crianças alfabetizadas em 2024 No complexo do Curió os pequenos realizaram uma apresentação de balé, uma peça teatral e brincaram de fazer pinturas e modelar massinhas. Durante as atividades as crianças foram conscientizadas quanto aos seus direitos, garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e ouvidas sobre seus desejos. FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-08-2025: Programa Primeira Infância, a Secretaria da Proteção Social (SPS) promove ação com as crianças para sensibilizar sobre seus direitos. São os Forunzitos que acontecem, simultaneamente, nos 184 municípios cearenses. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) Crédito: Samuel Setubal Por meio de perguntas como: "O que você faria para mudar o mundo?", ou "Se você fosse prefeito, o que faria?", o público infantil foi colocado em um local de protagonismo, compartilhando anseios.

De acordo com Caio Cavalcanti, secretário Executivo da Infância, Família e Combate à Fome da Secretaria da Proteção Social (SPS), os "Forunzitos" buscam "debater, discutir, apresentar e ouvir também as crianças", reforçando direitos que devem ser garantidos a elas, como o de brincar e o de estudar. Público que integrou atividades participa do Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz. Silvana Simões, que coordena o projeto, classifica ação como "marco". "A gente quer ouvir da criança que ela é protagonista da vida dela (...) A gente não sabe o que a criança quer, a gente é que acha que sabe", diz. Coordenadora também aponta o momento como uma oportunidade de identificar possíveis casos de violência doméstica contra esse público, por meio da escuta e do acolhimento de facilitadores.

Daniel Gomes, 38, ao lado do filho Bento Saulo, 6 Crédito: Samuel Setubal Além das crianças a iniciativa contou com o envolvimento de familiares. Daniel Gomes, 38, levou o filho Bento Saulo, 6, para fazer parte das atividades e diz que a iniciativa reforça a educação dada pelos pais. "É um pouco difícil de explicar no dia a dia (sobre os direitos da criança) (...) Então ele vendo na prática que as crianças têm que fazer isso mesmo, estarem juntas, brincando, se alimentando, seguras, então eu acho que é mais fácil, é um reforço. Em casa a gente conversa muito com ele", diz o designer.

Quem também esteve no local foi Eva da Silva, 36, mãe de Samuel Sousa, 3. Ela conta que a partir de agora pretende começar a ter conversas com o pequeno sobre o que ele tem como direito. "Eu pretendo conversar um pouco mais com ele, direcionar, acho importante ter essa conversa", frisa a dona de casa. Crianças respondem sobre desejos de mudança Já as crianças saíram do evento com um olhar mais empoderado sobre o futuro. A pergunta mais recorrente realizada na ação em todo o Estado foi: "Se você fosse prefeito, o que faria?". Conforme Governo do Ceará, indagação trouxe a surpresa de respostas diversas, marcada por inocência e esperança. Se a "candidatura" dos pequenos fosse verídica, conforme o desejo que expressaram, o mundo teria mais hospitais para crianças, parques de diversões, salas de jogos e casas para idosos. Houve também quem desejasse atender a necessidade de parentes, de forma pura, querendo construir uma casa para os avós.