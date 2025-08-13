Praça ponto de partida da Caminhada com Maria ganha requalificação

Fortaleza, CE, BR 13.08.25 - Reinauguração da Praça Nossa Senhora da Assunção no bairro Vila Velha (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

A Praça do Santuário de Nossa Senhora de Assunção, localizada no bairro Vila Velha, em Fortaleza, passou por uma intervenção. Nesta quarta-feira, 13, a Prefeitura entregou a requalificação do equipamento, conhecido por ser o ponto de partida da Caminhada com Maria, tradicional evento religioso. Leia também: Mais de 32 quilos de drogas são apreendidos em imóvel abandonado em Fortaleza



Com investimento de R$ 582 mil, o local recebeu ações como a instalação de novo piso, nova iluminação, paisagismo, novos bancos, academia ao ar livre e acessibilidade. Além disso, a estátua de Nossa Senhora da Assunção, erguida de braços abertos no espaço, foi restaurada e ganhou cores mais vivas. O prefeito Evandro leitão (PT) esteve presente na cerimônia de entrega e falou sobre a importância de recuperar a estrutura. "Nós estamos recuperando alguns desses espaços públicos de fé, onde as pessoas se renovam, onde as pessoas possam efetivamente ter um momento de reflexão, onde efetivamente elas possam estar podendo se alimentar (...) da palavra (...) se alimentando do diálogo", destaca. Comparecendo também ao evento, o Secretário da Regional 1, Carlos Filho, destacou que a demanda dos moradores pela restauração da estrutura é histórica, existindo há quase duas décadas aproximadamente. "Todo ano essa caminhada acontece e sempre existe essa reivindicação das pessoas que participam, mas também de quem mora aqui no entorno, de ter um espaço de convivência, um espaço de encontro, um espaço também seguro e de acessibilidade. Então, logo quando nós chegamos na Regional (...) Foi uma das primeiras coisas que colocamos nossos olhos, que foi se voltar para preparar a cidade para receber esse grande evento e dentro das principais demandas estava a requalificação aqui da praça", frisou.

Além do equipamento, o percurso da caminhada, que costuma ocorrer no dia da padroeira Nossa Senhora da Assunção (15 de agosto), também foi revitalizado para receber os participantes. Intervenção agradou fiéis como Dalva pereira, 71, que todo ano participa da tradicional manifestação religiosa. "Era horrivel (a praça), o chão quebrado, muito lixo, muito mato, agora tá ótimo", diz a moradora do bairro. Outra novidade neste ano é que a caminhada, que tradicionalmente encerrava na Catedral Metropolitana de Fortaleza, agora seguirá para a área externa da Igreja de Santa Edwiges, na avenida Leste-Oeste. Intervenções buscam melhorar lazer e comércio

Além de acolher os fiéis que participam da caminhada, a praça diariamente costuma receber moradores, que buscam por lazer. Fabiana Ribeiro, 35, mora há dois anos no bairro e diz que o espaço agora está mais receptível, principalmente para as crianças. Ela é mãe de dois meninos, com idades de dez e dois anos.