Fagifor, IJF e RAPs: mais de 700 profissionais serão convocados para a Saúde de Fortaleza

Fortaleza vai incorporar mais de mil novos profissionais à Rede Municipal de Saúde em 2025, incluindo 411 da extinta Fagifor e 82 aprovados no concurso do IJF

O anúncio foi feito durante evento no auditório do Paço Municipal, no Centro. Segundo o prefeito Evandro Leitão, a chamada foi antecipada para atender à demanda crescente dos serviços públicos de saúde.



“Estamos convocando 411 profissionais de saúde da extinta Fagifor. O prazo legal para convocação era de três anos, prorrogado até 2028. No entanto, pela necessidade dos serviços, estamos antecipando o chamamento. No total, eram 900 profissionais previstos: 200 já foram chamados, e agora estamos convocando mais 411”, explicou o gestor.



A medida faz parte do “Saúde que Cuida Fortaleza", que reúne um pacote de ações voltadas à reestruturação da rede, reformas em unidades e modernização do atendimento. O programa, por sua vez, integra o plano “Fortaleza Inclusiva", apresentado no último dia 14 de julho.

De acordo com a secretária municipal da Saúde, Ana Riane Azevedo, a distribuição dos novos servidores será feita conforme o perfil e as necessidades específicas de cada unidade.