Gita Patel conduz palestra e meditação guiada em Fortaleza

EVENTO com Gita Patel acontece na quarta-feira, 2, em Fortaleza / Crédito: Divulgação/Organização Brahma Kumaris

A coordenadora do Centro de Meditação Brahma Kumaris no Sul da Califórnia (EUA), Gita Patel, chega a Fortaleza na quarta-feira, 2 de julho, como parte de evento internacional na Cidade. A líder é referência mundial em meditação Raja Yoga. A palestra gratuita, com tradução simultânea, acontece no auditório Waldyr Diogo da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), às 19 horas (horário de Brasília). Na ocasião, o público participará do Festival do Raksha Bandhan.

Mara Gurjão, instrutora do programa de Equilíbrio de Vida da Organização Brahma Kumaris. O processo de meditação Raja Yoga busca uma conexão com a nossa essência, com algo primordial e relativo à natureza própria de cada um. Essa natureza, explica Gurjão, é "um cerne de energia positiva, de paz, de felicidade", conectando-se à sua verdade primordial. Conheça as múltiplas faces do ioga | VEJA REPORTAGEM ESPECIAL Gita Patel conduz palestra e meditação: evento é gratuito No evento com Gita Patel, apoiado pela Fundação Demócrito Rocha e O POVO, os participantes também ganharão símbolos do amor Divino. Entre os recebidos, está a aplicação do Tilak na testa e amarração do Rakhi no pulso.

O público recebe ainda um cartão com uma bênção espiritual personalizada e o oferecimento do Toli, um doce com simbolismo do amor puro e da doçura do vínculo com o Divino. A entrada é franca, mas o usuário deve confirmar sua inscrição na palestra, intitulada “Celebração do Festival Indiano de Raksha Bandhan – Despertando o poder interno”, pelo site Sympla. Meditação, ioga, astrologia: jovens vivem retorno ao sagrado, diz sociólogo francês | CONFIRA