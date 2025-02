Meditação, ioga, astrologia: jovens vivem retorno ao sagrado, diz sociólogo francês

Ele acaba de lançar no Brasil seu livro Nostalgia do Sagrado (PucPress), no qual faz reflexões sobre mudanças contemporâneas na conexão das pessoas com a religiosidade, o sagrado e o metafísico.

Ou seja, existe uma disseminação da espiritualidade entre os jovens de forma difusa, que resulta em uma proximidade com tudo o que é transcendente - da astrologia à ioga, do cristianismo ao candomblé, da arte à meditação.

Michel Maffesoli - Quando eu falo em [secularização da] sociedade, estou me referindo à chamada société officieuse [elite que detém o controle "não oficial" da sociedade], então, aos intelectuais na política, os acadêmicos, jornalistas, etc. A maioria das pessoas simplesmente continuaram a ser religiosas.

BBC News Brasil - O senhor usa "nostalgia do sagrado" como título do seu livro. O termo nostalgia se refere à saudade de algo que se foi. Mas quando olhamos para a sociedade em termos demográficos, a maioria da população nunca deixou de ser religiosa. Podemos mesmo falar em processo de secularização da sociedade e depois retorno ao religioso? Não seria possível argumentar que a religião nunca perdeu tanta relevância?

Costumamos dividir a história em "épocas", então, temos a era moderna que começa com Descartes, com o cartesianismo, reforçado pelo Iluminismo no século 18 e que se estrutura no século 19. Foi uma época de secularização, de "evacuação" do sagrado. O desencanto com o mundo que, segundo [o sociólogo] Max Weber, começou no século 17, foi essencial para essa parte da sociedade e para o pensamento da época.

Então, na modernidade, se estabeleceu essa intelectualidade muito materialista, da dialética histórica, da ironia etc. É à dominância dessa corrente de pensamento que nos referimos quando falamos em secularização.

E com ela veio uma incapacidade de entender o instinto, as emoções, os afetos, as paixões, etc.