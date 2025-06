Prefeitura anuncia absorção da gratificação de agentes administrativos da educação

O anúncio sobre os profissionais da categoria foi compartilhado nesta segunda-feira, 16, na rede social do prefeito Evandro Leitão

Em publicação na rede social, o prefeito Evandro Leitão (PT) relatou a criação da Gratificação de Atividade de Apoio Educacional (GAE) aos agentes administrativos do concurso de 2003 e 61 anteriores, lotados na Secretaria Municipal de Educação (SME).

A Prefeitura de Fortaleza comunicou nesta segunda-feira, 16, atualizações para os agentes, assistentes e auxiliares administrativos da educação no município. Entre as alterações, inclui-se a absorção da gratificação GEAD e DAP 300 ao vencimento básico.

A mudança foi indicada com valor de 50%, além da possibilidade de incorporação para aposentadoria e pensão.

O anúncio contou com a presença do secretário municipal de Educação, Idilvan Alencar, da secretária de Planejamento, Carolina Monteiro, e da presidente do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), Ana Cristina Guilherme.

Absorção da gratificação: outras previsões foram anunciadas

Outra possibilidade apresentada no informe é a do retorno ao órgão de origem para os servidores do concurso SEDAS/SME 2003, hoje em outras secretarias.