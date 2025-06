Mulher é presa por descumprir medida protetiva solicitada pela própria mãe

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu, nesta quarta-feira, 11, de uma mulher de 41 anos no município de Quixeramobim, no sertão central cearense, por descumprir uma medida protetiva pedida pela mãe. A senhora de 79 anos havia solicitado a medida protetiva com urgência após ser agredida pela filha.

A mulher estava em uma casa da região quando foi capturada em uma ação policial. Na última sexta-feira, 6, a mulher foi presa em flagrante por agredir gravemente a mãe.