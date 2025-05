Justiça concede medida protetiva a adolescente agredido por médico em condomínio de Sobral

Homem entra na quadra e empurra o adolescente, que vai ao chão / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A Justiça do Ceará concedeu duas medidas protetivas a um adolescente de 13 anos agredido por um médico dentro de um condomínio em Sobral, na região Norte do Estado. O incidente ocorreu na última quinta-feira, 1º, quando o homem empurrou o jovem na quadra esportiva do local. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entra na quadra acompanhado de uma criança, que seria seu filho, e, se aproxima do adolescente e, em seguida, o empurra.

O jovem caiu e, posteriormente, saiu do local. Outras crianças e adolescentes presenciaram a agressão. Diante do caso, o Ministério Público do Ceará (MPCE) se manifestou e solicitou as medidas ao Poder Judiciário, no dia 3 de maio. A Justiça determinou a proibição de aproximação do investigado da vítima e seus familiares e a proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, inclusive por terceiros. Além disso, foi determinado que a vítima deverá ser encaminhada à uma rede de apoio psicossocial especializada e que o Conselho Tutelar e a Secretaria de Saúde sejam comunicados sobre o caso. As medidas possuem duração de 30 dias.

No dia do episódio, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e, ao chegar no condomínio, o pai da vítima relatou a agressão sofrida pelo filho. Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram ouvidos e, em seguida, liberados. Ainda segundo a Polícia Militar, um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Municipal, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), para apurar os fatos da agressão. A PM não confirmou se o médico chegou a ser preso. Condomínio suspende médico de acessar área de convivência O caso foi registrado no Condomínio Living Spice, conhecido como ‘Condomínio dos Médicos’, localizado no bairro Renato Parente. Na sexta-feira, 2, o residencial suspendeu preventivamente o acesso à área de convivência do morador acusado de agressão.