Caminhão do cidadão estará em seis cidades cearenses na segunda semana de junho

O Caminhão do Cidadão iniciou a segunda semana de junho percorrendo seis municípios do Ceará. Começando pelo bairro Genibaú, em Fortaleza, o projeto itinerante, estará na próxima segunda-feira, 9, na capital para celebrar o primeiro ano de atividades da Vila Social Genibaú, estrutura da Secretaria da Proteção Social (SPS).

As atividades para no bairro incluem capacitação profissional, esporte e recreação para os moradores locais. Em seguida, o Caminhão do Cidadão estará nos bairros do Curió, Luciano Cavalcante, Floresta e Jardim Iracema.