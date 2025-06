Mega Sena: duas apostas de Fortaleza acertam 5 números; veja valor

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2873 da Mega Sena, resultando em um prêmio acumulado; confira quanto cada aposta levou

A primeira aposta foi realizada por meio do Internet Banking da Caixa Econômica Federal (CEF), uma operação física e de natureza simples. A outra transação, também física e simples, foi processada na Santiago Loteria, envolvendo a empresa Araujo e Santiago Ltda ME.

Duas apostas do Concurso 2873 da Mega Sena, realizadas em Fortaleza, acertaram 5 dezenas. O sorteio ocorreu nesse sábado, 8, e o prêmio ficou cada um no valor de R$ 44.356,88 . Os números sorteados foram: 04 05 17 27 52 56.

Já para a quadra (4 acertos), 8.838 apostadores foram premiados com R$ 681,13 cada. O total para esta faixa foi de R$ 6.019.826,94.

Ninguém acertou as seis dezenas, resultando em um prêmio acumulado. O valor total distribuído em premiação foi de R$ 10.233.730,54.

O prêmio estimado para o próximo sorteio, que acontecerá em 10 de junho de 2025, é de R$ 61.000.000,00.

Mega Sena: como acontece o sorteio?

Na Mega Sena são sorteadas seis dezenas de um total de 60; as dezenas são numeradas de 01 a 60. Todos os números são colocados em um único globo, que após mistura-las ejeta uma a uma das seis dezenas para definir o resultado da Mega Sena 2873.

Para ganhar o maior prêmio no concurso 2873 da Mega Sena, o apostador precisa acertar todas as seis dezenas sorteadas. Caso acerte quatro ou cinco dezenas dentre as sorteadas também ganha um prêmio de menor valor.