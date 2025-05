Reparos emergenciais interditam alça do viaduto da 13 de maio; veja mudanças

Com o bloqueio da alça do viaduto, a AMC está no local orientando os motoristas

A Prefeitura de Fortaleza iniciou na noite de terça-feira, 27, reparos emergenciais na junta de dilatação do viaduto da Avenida 13 de Maio. A alça do viaduto ficará interditada por dois dias.

As intervenções visam recuperação estrutural do equipamento, com o objetivo de garantir melhor fluidez no tráfego de veículos na região.