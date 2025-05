Uece abre inscrições para cursos de idiomas com novidade em Latim Eclesiástico

O Núcleo de Línguas da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no campus Fátima, em Fortaleza, está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2025 . A oferta inclui os cursos de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Japonês, Libras e, como destaque, o curso de Latim Eclesiástico, também será oferecido.

Ao todo, estão disponíveis 425 vagas. As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 19 de junho, por meio da plataforma do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da Uece (Iepro). A taxa de inscrição é de R$ 85, via boleto bancário.

Sobre o curso Latim Eclesiástico

O Latim Eclesiástico chega como uma proposta voltada a seminaristas, religiosos, estudiosos da teologia e da filosofia, além de leigos interessados em aprofundar seus conhecimentos na tradição da Igreja Católica.

Com duração de dois anos e carga horária de 256 horas, o curso utiliza o método do Pe. William Most e oferece uma formação que une linguagem e teologia, com foco em textos litúrgicos e patrísticos.

As aulas contam com momentos de síncronos, fóruns, atividades práticas e o uso do material didático Latin by the Natural Method. A coordenação é da professora Cinthya Sousa Machado.