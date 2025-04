Veja os motivos do aumento dos casos de AVC entre os jovens

Tradicionalmente associado a pessoas mais velhas, o acidente vascular cerebral (AVC) tem atingido um novo grupo com frequência preocupante: os jovens adultos. Conforme estudo publicado na revista científica The Lancet Neurology, houve um aumento de 14,8% entre pessoas com menos de 70 anos em todo o mundo. No Brasil, aproximadamente 18% dos casos de AVC ocorrem entre 18 e 45 anos, segundo dados da Rede Brasil AVC.

Segundo a Dra. Renata Faria, neurocirurgiã e membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN), o AVC em jovens é multifatorial, mas alguns comportamentos da vida moderna estão entre os principais vilões. “Estamos vendo um aumento significativo de fatores de risco como sedentarismo, alimentação ultraprocessada, obesidade, uso abusivo de álcool e cigarro, além de um crescimento importante de casos de hipertensão e diabetes em pessoas jovens”, explica.