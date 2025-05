Multirão da cidadania LGBTI+ ofertará serviços gratuitos em Fortaleza

Ação acontecerá das 9h às 16h, no Centro Estadual de Referência LGBTI+ Thina Rodrigues, localizado no bairro Papicu.

Durante os dois dias, serão oferecidos os seguintes serviços:

Emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN);

Emissão de Atestado de Antecedentes Criminais;

Acesso à Carteira de Trabalho Digital;

Plantão psicológico para acolhimento e escuta qualificada;

Distribuição de autotestes de HIV e preservativos.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria da Diversidade do Ceará e a Secretaria da Proteção Social, e integra o calendário de ações do Governo do Estado no combate à LGBTfobia.