Bairro em Fortaleza fica sem energia elétrica por horas nesta quarta-feira

A avenida Francisco Sá, no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza , ficou sem energia elétrica por cerca de quatro horas na tarde desta quarta-feira, 21, segundo relato de trabalhadores do local. Por volta das 12h30min houve a queda de energia.

"O desligamento programado é uma interrupção temporária e controlada, regulamentada pelo Modulo 8 dos Procedimentos De Distribuição de Energia Elétrica da Aneel, realizada por todas as distribuidoras de energia do país. No Ceará, esses desligamentos são conduzidos pela Enel com o objetivo de viabilizar, com segurança, manutenções em equipamentos, substituição de postes danificados ou obras de ampliação da rede, contribuindo para a melhoria da qualidade do serviço prestado", detalhou a nota.

A Enel também informou que as intervenções seguem um planejamento técnico e contam com comunicação prévia aos clientes com, no mínimo, 72 horas de antecedência.

A notificação é feita por meio de carta, do site da distribuidora ou em jornais de grande circulação, para que os consumidores possam se programar.