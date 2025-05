Delegacia acumula mais de 70 veículos apreendidos em Fortaleza

Mais de 70 veículos apreendidos estão acumulados na 13ª Delegacia de Polícia (DP), em Fortaleza . O POVO esteve no local, na sexta-feira passada, 16, e constatou a situação de abandono de alguns veículos. Segundo relatos de moradores, o cenário já foi mais crítico , com carros estacionados em via pública, servindo de abrigo para animais e acumulando água parada.

Além do carros, no local encontran-se algumas motos e um caminhão baú Crédito: Carlos Daniel

Muitos desses veículos aparentam estar no local há meses, já tomados pelo mato, que cresce e invade o interior dos automóveis. Três carros, em especial, parecem ser restos de desmanches apreendidos e estão em estado de deterioração, cobertos de ferrugem. Veja as fotos abaixo:

A 13º DP fica em uma das vias mais movimentadas da Capital, a avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários. Em seu pátio existem cerca de 30 motocicletas, que disputam espaço com os veículos da própria corporação.

A situação já foi mais grave, com veículos sendo deixados em via pública. Segundo o militar Dinardo Oliveira, morador da região, os carros ficavam estacionados ao longo da rua Teofredo Goiânia, indo até a Praça da Igreja da Glória (que fica atrás da delegacia), dificultando a passagem de pedestres, prejudicando o comércio e a utilização da praça.

O que diz a Polícia Civil

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) afirmou que tem atuado para evitar novos acúmulos. A corporação explica que há um esforço conjunto com outras instituições para agilizar a destinação dos veículos apreendidos, que precisam seguir uma série de trâmites legais até terem seu destino definido.

Além disso, a Polícia destacou que os veículos apreendidos não podem ser retirados sem a devida autorização judicial. Por isso, o excesso nas delegacias acontece em função de processos lentos e burocráticos, que envolvem diferentes órgãos da esfera pública.

Veja a nota na íntegra:

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que, desde fevereiro de 2025, faz parte do Programa de Aceleração pela Destinação de Veículos Apreendidos, um acordo assinado entre a Polícia Civil, Ministério Público do Ceará (MPCE), Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), e o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) para agilizar a gestão e destinação destes bens.

Atualmente, os trâmites para destinação dos veículos passam por vários órgãos, seguindo ritos processuais e administrativos complexos. Com a vigência do ACT, o fluxo entre os órgãos intervenientes será otimizado, reduzindo significativamente o tempo de permanência de veículos apreendidos nas delegacias de Polícia Civil. Além do programa, a PCCE também realiza a retirada de veículos apreendidos e os leva para os depósitos."