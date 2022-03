Carros sucateados que lotam terreno da SDA, em Fortaleza, vão a leilão

Os veículos, pertencentes a diversos setores do Governo do Ceará, estão armazenados em aparente estado de abandono, segundo a rádio O POVO CBN apurou

Diversos veículos, dos mais variados tipos de marcas e em aparente situação de abandono, estão estacionados na sede da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), em Fortaleza. O vasto terreno, localizado na avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo, abriga mais de 100 carros, como ambulâncias e viaturas da Polícia. A pasta declarou que a Secretaria do Planejamento do Ceará (Seplag-CE) está fazendo um levantamento para fazer o leilão desses veículos.

Confira registros do local:

A equipe do O POVO entrou em contato com a SDA acerca da situação em que esses veículos se encontram. Em resposta, a Secretaria informou que os carros não estão abandonados, mas guardados em um terreno pertencente ao Governo do Estado.

“Todos esses veículos são inservíveis para uso do Estado. A Seplag já recebeu o cadastro de 20 veículos da SDA que deverão constar na relação do próximo leilão, a ser realizado pelo Governo do Estado. Ainda não temos data para o próximo leilão de 2022”, informou a SDA em nota. A pasta comunicou ainda que, em razão da maioria dos veículos serem bem antigos, os custos para o consertos destes seria inviável para o Estado.

Nesta quinta-feira, 3, a jornalista Mônica Damasceno, da rádio O POVO CBN, foi até a sede da SDA analisar o estado em que esses veículos se encontram. No local, foram vistos veículos correspondentes a diversas pastas e órgãos que fazem parte do Governo do Estado.

A rádio O POVO CBN apurou ainda que apesar de o Governo do Estado ressaltar que esses carros não estão abandonados, havia veículos em condições degradantes. Funcionários no local informaram que alguns dos veículos já capotaram.

Não havia seguranças realizando a guarda do local (Foto: O POVO CBN)





