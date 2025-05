Festival das Juventudes é promovido no Grande Bom Jardim, em Fortaleza

Com o tema "Adiar o fim é criar novos começos", o propósito será promover arte, cultura e debate sobre justiça climática com estudantes

Chegando à 7ª edição, o Festival das Juventudes será promovido para estudantes do Grande Bom Jardim, em Fortaleza, pelo Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS). A programação começou nesse sábado, 17. Os próximos encontros são no dia 31 deste mês e também nos dias 14 e 28 de junho.

O evento reunirá estudantes de seis escolas parceiras do CDVHS como um espaço de protagonismo juvenil, reflexão crítica e fortalecimento da identidade periférica, dialogando com o tema “Adiar o fim é criar novos começos”.

A proposta do tema, que tem como um de seus objetivos debater sobre como a crise ambiental impacta determinadas populações de maneira desigual, também se conecta com o tema norteador da Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) para 2025: “Educação Ambiental, Sustentabilidade e Emergência Climática”.

Ingrid Rabelo, organizadora do festival, diz que o evento é uma colaboração que movimentará a juventude do bairro. “Essa edição convida para refletir e agir pela justiça climática, articulando temas como gênero, raça, território e diversidade. Afinal, as consequências da crise climática têm CEP e cor”, explica.

A organização foi realizada pelo Grupo Jovens Agentes de Paz, em parceria com o coletivo Artes Insurgentes, da Universidade Federal do Ceará (UFC), e diversas instâncias do Grande Bom Jardim.