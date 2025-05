Zelensky reitera intenção de encontro com Putin e critica 'silêncio' de Moscou sobre proposta

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira, 12, ter mantido uma "conversa substantiva" com o líder turco, Recep Tayyip Erdogan, e reiterou sua disposição para negociações diretas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. No entanto, criticou o silêncio de Moscou sobre a proposta de um encontro. "Infelizmente, o mundo ainda não recebeu uma resposta clara da Rússia com relação às inúmeras propostas de cessar-fogo", disse Zelensky.

O ucraniano destacou que os ataques russos continuam e classificou como "muito estranho" o fato de o Kremlin não se pronunciar sobre a reunião. "A Rússia ainda terá que acabar com a guerra, e é melhor fazê-lo mais cedo. Não faz sentido continuar a matança", afirmou.