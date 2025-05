Emissão gratuita de certidão de nascimento e de casamento serão ofertadas em Fortaleza

Pessoas em situação de vulnerabilidade social serão atendidas na terceira edição da Semana Nacional do Registro Civil – "Programa Registre-se!" , que ocorrerá na próxima terça-feira e quarta-feira, nos dias 13 e 14 de maio, respectivamente. Os atendimentos ocorrerão no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro de Fortaleza , das 9 às 15 horas.

O trabalho conta com o engajamento direto dos cartórios de registro de pessoas naturais de todo o Ceará , que podem ser acionados para a emissão de uma segunda via da certidão de nascimento ou de casamento . Os registradores serão ressarcidos pelos atos gratuitos decorrentes do projeto. Focado na erradicação do sub-registro civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica , promovendo a cidadania plena , o Poder Judiciário estadual, por meio da Corregedoria-Geral de Justiça do Ceará (CGJ-CE), conduzirá o momento.

No Judiciário cearense, o esforço concentrado é coordenado pela CGJ, além da participação da Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Ceará (Arpen-CE). Ademais, conta com o envolvimento do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério Público do Estado (MPCE), da Defensoria Pública do Ceará, e da Secretarias Estaduais de Proteção Social, dos Direitos Humanos e da Proteção Animal, Delegado Geral da Polícia Civil do Ceará, Secretaria Municipal da Saúde, Sine Municipal, Universidade de Fortaleza (Unifor), e Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

"Esse programa do Conselho Nacional de Justiça se reveste de uma importância ímpar e singular para nossa sociedade, porque a efetivação do registro de nascimento é um pressuposto básico, inicial, indispensável, à própria materialização formal da existência do ser humano, tornando-o visível aos olhos do Estado e o afirmando como sujeito de direitos e obrigações", afirma a corregedora-geral da Justiça cearense, desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra.

