Tomate e café puxam alta da cesta básica em Fortaleza; veja as variações

O item que mais aumentou de preço no mês foi o tomate, com uma alta de 15,44% / Crédito: Aurelio Alves

Impulsionado, principalmente, pela alta do tomate (15,44%) e do café (6,09%), o preço da cesta básica em Fortaleza subiu 2,62% no mês de abril e passou a custar R$ 746,52. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No mês, os demais produtos que contribuíram para o aumento foram: a banana (2,16%), a carne (0,57%), o óleo (0,45%) e a manteiga (0,33%).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por outro lado, os que apresentaram quedas de preços foram: Arroz: - 2,59%



Farinha: - 2,26%



Açúcar: - 0,47%



Feijão: - 0,45%



Leite: - 0,3%



Pão: - 0,24% Os dados fazem parte da pesquisa mensal feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Quando comparados os preços das cestas básicas entre as capitais, Fortaleza possui a 11ª cesta de produtos mais cara. Mas ocupa a primeira colocação no Norte-Nordeste. Confira no fim desta matéria o valor da cesta básica das capitais do País em abril. Considerando os dados semestrais e anuais, as inflações na capital cearense foram de 16,4% e 4,46%, respectivamente.