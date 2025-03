Frequentadores relatam descaso com Praça Argentina Castelo Branco, em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-03-2025: A atual situação de abandono da Praça Argentina, no Bairro de Fátima. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Frequentadores da Praça Argentina Castelo Branco, no bairro de Fátima, em Fortaleza, reclamam de problemas na estrutura do equipamento, como lixeiras quebradas, pisos irregulares e sujeira. Prefeitura afirma ter realizado serviços de limpeza e zeladoria no local e diz que está fazendo um levantamento para identificar "as demandas de manutenção e reparo" dos espaços públicos da região. Local costuma ser frequentado por um público diverso, sendo possível observar desde crianças brincando até adultos praticando atividades físicas ou passeando com filhos e cachorros. O POVO esteve na praça na quarta-feira passada, 5, e falou com alguns dos populares que estavam presentes na ocasião.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sarto Vasconcelos, 62, vende livros no espaço há pelo menos dois anos. Próximo das 17 horas ele encosta o carro perto da calçada para montar o estande, mas não mostra satisfação com o que encontra.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-03-2025: A atual situação de abandono da Praça Argentina, no Bairro de Fátima. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Comerciante aponta para as duas lixeiras próximas de onde fica e mostra que uma delas está quebrada. Ao entorno dos objetos de concreto, materiais como copos e sacos plásticos se misturam com as folhas que caem das árvores." Eles (gestores) acham que tá tudo as mil maravilhas", frisa o livreiro. Alfredo Bessa, 58, é professor de educação física e costuma dar aulas na praça. Enquanto espera pela chegada dos alunos, ele reclama do piso desigual do equipamento, que varia entre partes altas e baixas.

Segundo profissional, uma mulher já chegou a cair em razão do desnível e a desmaiar após bater a cabeça no chão. Idosos que caminham ou passeiam no local também já teriam tropeçado por conta do piso. "(Outro) Grande problema dessa praça é que as vezes, por exemplo, aqui o lixão agora tá vazio, mas passa de dois três meses sem (o serviço de recolhimento) vir recolher, aí fica um monte de lixo", diz ainda. Prefeitura realiza ação de limpeza e manutenção do espaço O POVO também observou na última quarta que havia uma árvore caída no chão da praça, o que segundo frequentadores teria acontecido durante o fim de semana de Carnaval, em meio as chuvas registradas.

Prefeitura realiza serviço de limpeza e zeladoria no espaço Crédito: Divulgação | SCSP Em nota, a Prefeitura, via Secretaria Executiva Regional (SER) 4, informou que nessa quinta-feira, 6, equipes estiveram na Praça Argentina Castelo Branco realizando serviços de limpeza e zeladoria no espaço. "Em relação à árvore caída, o serviço de recolhimento também foi iniciado pela equipe que atua no local. Sobre as lixeiras danificadas, a SER 4 reforça que já solicitou a substituição dos equipamentos danificados, visando garantir melhores condições de uso para a população", destacou órgão.

"A Regional 4 esclarece ainda que a gestão municipal está realizando um levantamento completo dos espaços públicos sob sua responsabilidade para identificar as demandas de manutenção e reparo. A Praça Argentina Castelo Branco está incluída nesse mapeamento e as melhorias necessárias serão executadas de acordo com o cronograma e a disponibilidade de recursos", completa. Já em relação à coleta domiciliar de resíduos nas ruas do entorno da praça, a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informou "que o serviço ocorre normalmente, feito porta a porta, às terças, quintas e sábados, no período noturno" e frisou que " a conservação dos espaços públicos é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e a população". Confira nota da Prefeitura na íntegra "A Secretaria Executiva Regional (SER) 4 informa que atua de forma contínua na manutenção e limpeza das praças e demais áreas públicas da região. Nessa quinta-feira (06/03), equipes estiveram na Praça Argentina Castelo Branco, no Bairro de Fátima, realizando serviços de limpeza e zeladoria no espaço. Em relação à árvore caída, o serviço de recolhimento também foi iniciado pela equipe que atua no local. Sobre as lixeiras danificadas, a SER 4 reforça que já solicitou a substituição dos equipamentos danificados, visando garantir melhores condições de uso para a população.