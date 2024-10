PM investigado por integrar milícia no Grande Pirambu é liberado e cumprirá medidas cautelares

O processo que o agente de segurança estava envolvido e teve a liberdade concedida é referente a um homicídio cometido na comunidade do Servluz, bairro Cais do Porto, em Fortaleza.

José Otaviano Silva Xavier estava recolhido no presídio militar e foi solto por questões de saúde, no entanto cumprirá medidas cautelares que incluem o tornozelamento eletrônico.

O policial militar investigado por integrar milícia que atuava no Grande Pirambu, em Fortaleza , foi colocado em liberdade. O cabo da PM foi alvo da operação Interitus, deflagrada em novembro de 2023. Agentes de segurança foram apontados na operação por envolvimento com crimes de agiotagem e homicídios.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), o réu comprovou problemas de saúde e obteve a substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar.

A Justiça determinou que cumpra as medidas cautelares de suspensão de porte de arma, monitoramento eletrônico, comparecimento a todos o atos intimados, manter endereço e telefone atualizados.

O PM é proibido de manter aproximação com as testemunhas envolvidas no processo e no caso do descumprimento das medidas, a prisão poderá ser convertida em prisão preventiva.