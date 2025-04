Comportamentos incomuns: Nadine se preocupa com emocional de Neymar

Mãe do camisa 10 do Santos confidenciou mudanças alarmantes em postura do filho desde o novo problema muscular

A lesão mais recente de Neymar causou um impacto emocional tão evidente no astro que trouxe preocupação àqueles que o cercam — especialmente em sua mãe. Não à toa, Nadine Gonçalves confidenciou aos ‘parças’ do jogador sua inquietação com o comportamento do filho nos últimos dias. O atacante, inclusive, viveu um climão com Bruna Biancardi em um dos episódios que serviram de alerta à matriarca.

Fontes revelaram que Nadine confidenciou a amigos que o filho tem apresentado sinais de abatimento, incluindo falta de paciência, frustração e um comportamento cabisbaixo. Apesar de trata-se — ao menos nestes primeiros dias — de uma crise, há uma preocupação quanto o emocional do astro até o retorno aos gramados. Vale destacar que ainda não há previsão oficial, e o camisa 10 segue em reabilitação da lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda no CT Rei Pelé.