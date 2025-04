CEU São Jorge Guerreiro realiza carreata anual em homenagem ao santo

Este ano, a carreata obteve apoio da Secretaria da Regional 8 e do Corpo de Bombeiros do Ceará, que acompanhou o percurso. A reunião também chamou a atenção de alguns moradores das vizinhanças por onde o cortejo passava, que saiam para a rua para vê-lo.

A Umbanda é uma religião de matriz africana que possui sincretismo com o catolicismo, e São Jorge é Ogun, orixá do ferro, da guerra e da tecnologia, que simboliza a força, a coragem e a inovação. O santo, que é padroeiro do Rio de Janeiro, é celebrado no dia 23 de abril.



E foi justamente o sincretismo religioso que chamou a atenção da professora aposentada Cris Menezes. Ela compareceu ao evento após ser convidada pela sobrinha, que frequenta o terreiro. A docente conta que foi um momento muito bonito e se comprometeu a participar nos próximos anos.

“Foi muita emoção, e me comprometi a não faltar nenhuma (carreata). As músicas me lembram a minha infância”, relata.