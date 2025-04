23 de abril é Dia de São Jorge: veja história e orações para o santo

Considerado um santo militar, a memória de São Jorge é celebrada nos dias 23 de abril e 3 de novembro – a primeira é a data de sua morte, e a segunda, a data da consagração da igreja dedicada a ele em Israel. / Crédito: Domínio Público/Gustave Moreau

No dia 23 de abril é celebrado o Dia de São Jorge, também conhecido como Ogum nas religiões de matriz africana. Considerado padroeiro de Portugal, Lituânia, Inglaterra e, no Brasil, do estado do Rio de Janeiro — onde a data é feriado —, o santo está presente em diversas manifestações culturais, como o samba e o futebol. A comemoração é considerada tanto pela Igreja Católica quanto pela Ortodoxa. A data foi escolhida porque marca o dia da morte do santo.

São Jorge é considerado mundialmente como o protetor de escoteiros, soldados e cavaleiros. Conheça histórias do santo e veja a sua oração.

Quem foi São Jorge? O nome Jorge tem origem grega e significa "agricultor". A história do santo, no entanto, mistura realidade e lenda. Acredita-se que ele nasceu na Capadócia (atual Turquia), por volta do ano 280, em uma família cristã. Mais tarde, mudou-se para a região da Palestina, onde ingressou no exército do imperador romano Diocleciano. Quando Diocleciano iniciou a perseguição aos cristãos, em 303, Jorge doou todos os seus bens aos pobres, assumiu publicamente sua fé em Jesus Cristo e foi preso. Após sofrer torturas, foi decapitado por sua fidelidade religiosa.

Apesar da devoção popular, em 1969 o Papa Paulo VI retirou São Jorge do calendário litúrgico universal, tornando sua celebração uma "memória facultativa". Ainda assim, a veneração ao santo permanece viva em diversas culturas ao redor do mundo. O Santo Guerreiro São Jorge é amplamente representado como um soldado romano montado em um cavalo branco, enfrentando um dragão. Essa imagem remete à mais famosa lenda associada a ele: a de que teria salvo uma jovem princesa de um terrível dragão, símbolo do mal, em uma narrativa que ecoa os tempos das Cruzadas. Além disso, ele é considerado padroeiro de cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Também é invocado contra doenças como peste e hanseníase, além de ser reconhecido até por muçulmanos, que o chamam de "profeta".