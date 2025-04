Maioria das praias de Fortaleza está imprópria para banho neste fim de semana

A Semace recomenda que moradores e turistas consultem os boletins atualizados no site oficial do órgão antes de frequentar as praias. Essa prática pode evitar o contato com água contaminada, que pode provocar infecções e outras complicações de saúde.

Centro: Praia do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar. Praia do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06. Praia do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro Praia de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho. Praia de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica. Praia de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

Setor oeste impróprio para banho neste fim de semana

Praias impróprias para banho



Leste:

Praia do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema

Praia do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09

Praia do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08

Praia do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Praia do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues

Praia do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati

Praia do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01

Praia do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares

Praia do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I

Praia do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus

Praia do Titanzinho - Praia do Titanzinho.

Centro:

Praia do Mucuripe - Porto dos Botes. Na altura da rua Interna

Praia do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe

Praia do Mucuripe - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe

Praia do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar