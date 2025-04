Sem manutenção, cancelas de trem quebradas geram insegurança na Parangaba

As cancelas sempre apresentaram problemas e a empresa responsável não prevê prazo para manutenção

Há pelo menos três meses , as cancelas do trem cargueiro nos cruzamentos das ruas Júlio Verne e Germano Franck, sob o VLT da Parangaba , em Fortaleza , estão quebradas. O trecho, que recebe um intenso fluxo de veículos diariamente, tem causado preocupação para quem trafega pelo local.

O problema não é recente, e os motoristas e moradores da região lidam com a situação diariamente. O comerciante Emanoel Eduardo, que possui um estabelecimento na região há cinco anos, afirma que a situação das cancelas sempre foi a mesma.

“Eles (a empresa responsável) vêm, consertam em um dia, e no outro já está do mesmo jeito. Às vezes, o trem precisa buzinar para que os carros parem”, relata.

O trecho conta com quatro cancelas, sendo duas grandes e duas menores. Inicialmente, apenas as maiores existiam, mas, devido às falhas frequentes, foram desativadas e substituídas pelas menores.

No entanto, as estruturas antigas continuam no local, enferrujadas e sem utilidade.