Incêndio em guindaste é registrado no Porto do Mucuripe nesta terça-feira, 15

Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Incêndio em um guindaste dentro do Porto do Mucuripe, em Fortaleza, foi registrado na manhã desta terça-feira, 15. Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo ficou limitado ao equipamento e já foi eliminado.

Nesta terça-feira, a Polícia Federal divulgou a prisão de cinco cinco pessoas, entre servidores da Companhia Docas do Ceará e funcionários de empresas terceirizadas que atuam no Porto do Mucuripe.