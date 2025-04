Receita e Cotam apreendem armas que vieram do Rio de Janeiro para o Comando Vermelho

Material bélico veio do Rio de Janeiro, por via terrestre, e deveria abastecer a facção Comando Vermelho, no Ceará.

Oito armas e 17 carregadores foram apreendidos em operação conjunta da Receita Federal com o Comando Tático Motorizado (Cotam) em Fortaleza, no final da tarde de sexta-feira, 11. Material bélico veio do Rio de Janeiro, por via terrestre, e deveria abastecer a facção Comando Vermelho, no Ceará.

Foram apreendidos 1 revólver calibre 38, 1 pistola calibre 9mm, 1 pistola calibre .40 e outras 5 pistolas de calibre não identificado.