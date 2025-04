Shalom realiza concerto "Do deserto à ressurreição", em abertura da Semana Santa

A apresentação marca o início do retiro da Semana Santa da comunidade, que ocorre entre os dias 17 e 20 de abril, no Ginásio Paulo Sarasate

O Ginásio Paulo Sarasate recebe na quarta-feira, 16, o concerto "Do deserto à ressurreição", espetáculo com objetivo de contar a Páscoa por meio da música, do teatro e da dança. O evento - realizado pela Comunidade Católica Shalom - terá início às 19h com entrada gratuita.

Com intervenções artísticas, coreografias e danças, a exibição promete apresentar cenas relacionadas à reflexão sobre fé, dor, redenção e a esperança da ressurreição.