Ministério Público do Trabalho promove evento sobre sindicalismo nesta quarta-feira, 7

Estratégias de fortalecimento da liberdade sindical e a inclusão no movimento sindical serão questões discutidas em seminário na sede do Ministério Público do Trabalho do Ceará (MPT-CE)

Seminário sobre liberdade sindical e diversidade no sindicalismo será realizado em Fortaleza nesta quarta-feira, 9, às 8 horas, abordando também a atuação da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (Conalis) em 2025 no Ceará. Para participar, é necessário preencher formulário .

O evento é promovido pelo Ministério Público do Trabalho do Ceará (MPT-CE), reunindo autoridades, órgãos públicos e entidades sindicais para discutir estratégias de fortalecimento da liberdade sindical e inclusão no movimento.

A Conalis atua para garantir a autonomia sindical, combater práticas antissindicais e incentivar a negociação coletiva. Durante o evento, serão discutidas iniciativas para fortalecer o sindicalismo e promover maior representatividade dentro das entidades sindicais.

Apoio

O evento conta com o apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7), da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará (SRTE-CE), do Sindicato dos Trabalhadores Prestadores de Serviços Terceirizados em Asseio, Conservação, Serviço Administrativo, Administração de Mão de Obra e de Limpeza Pública e Privada do Estado do Ceará (Seeaconce).

Apoiam ainda o Sindicato dos Comerciários (SEC), Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral do Estado do Ceará (Sintepav-CE) e o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro, Similares, Turismo e Hospitalidade no Estado do Ceará (Sintrahortuh).