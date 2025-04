Ceará registra chuvas em mais de 100 municípios nesta quinta-feira, 3; confira a previsão

Maiores acumulados foram observados nas regiões do Cariri, Litoral do Pecém, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana

Os maiores acumulados se concentraram nas regiões do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Litoral do Pecém, conforme dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As maiores chuvas foram observadas nas cidades de Quixelô (70 mm), Aurora (57 mm), Ipaumirim (56 mm), Assaré (52,2 mm), Nova Olinda (48 mm), São Gonçalo do Amarante (48 mm) e Antonina do Norte (45,6 mm). Em Fortaleza, até às 10h50min desta quinta-feira, o maior acumulado foi de 10,2 mm.

Na tarde de quarta-feira, 2, a Funceme emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas mais intensas em algumas regiões cearenses até às 10 horas desta quinta-feira, 3.

Veja a previsão do tempo

De acordo com a Funceme, a previsão para esta quinta-feira, 3, é de céu nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões. Os maiores acumulados são esperados no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Maciço de Baturité e Sertão Central e Inhamuns. As demais regiões devem registar chuvas isoladas.

As chuvas desse período são influenciadas pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas no Ceará entre fevereiro e maio.