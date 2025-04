172 tartarugas-marinhas nascem e vão para o mar em Fortaleza; vídeo

Ovos tartaruga-de-pente, espécie marinha ameaçada de extinção, eclodiram hoje, 2, na Praia do Futuro em Fortaleza

A temporada de nascimento de tartarugas está acontecendo em Fortaleza . O evento de eclosão de 172 ovos da espécie tartaruga-de-pente ocorreu nesta quarta-feira, 2, e fez parte das atividades do Instituto Verde Luz na Praia do Futuro, local de maior concentração de ninhos dessas espécies.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja momento em que filhotes de tartarugas-marinhas vão para o mar

A equipe do Instituto reforça a importância da cooperação das barracas de praia e transeuntes que estão próximos às áreas de desova para que os informem sobre possíveis ninhos encontrados, para manejo e demarcação profissional.

A temporada de nascimentos ocorre entre fevereiro e junho no Ceará, período no qual o Instituto Verde Luz segue atuando no monitoramento e auxílio semanal dos ninhos.

“Até um período atrás, Fortaleza não era considerada área de desova desses animais mas há cerca de 10 anos estamos estudando essa área e percebendo ano a ano um maior número de desovas e filhotes liberados ao mar”, afirma a bióloga e coordenadora do Programa GTAR Verdeluz, Alice Frota.

LEIA MAIS | 90 filhotes de tartaruga são soltos no mar da praia do Futuro