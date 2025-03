Dupla é presa após derrapar a moto e cair durante perseguição policial em Fortaleza

Condutor perdeu o controle da moto e os suspeitos caíram / Crédito: SSPDS/Reprodução

Dois suspeitos foram presos em flagrante após a moto onde eles estavam cair durante perseguição policial no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. A ação ocorreu na manhã de quinta-feira, 27. Com a dupla, que é investigada pelo envolvimento em roubos, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta com queixa de roubo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ação ocorreu quando uma equipe do motopatrulhamento do 18° Batalhão da Polícia Militar (18° BPM) avistou dois homens com atitude suspeita em uma motocicleta.

Através de câmeras de videomonitoramento, foi possível identificar que a motocicleta em que os suspeitos estavam circulando constava como roubada no sistema policial. Os militares então iniciaram o acompanhamento dos suspeitos e, ao solicitarem que parassem, o condutor da motocicleta tentou fugir. No entanto, ele perdeu o controle do veículo, e ambos os suspeitos caíram em uma via pública, onde foram imediatamente capturados. Confira o momento: