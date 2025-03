Policial penal baleado por criminosos morre após cinco meses internado

No dia do crime, Adriano Reinaldo dos Santos, estava com o filho em um campo de futebol society e ambos foram baleados. O agente de segurança foi atingido com três tiros e estava internado desde o mês de outubro, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o Sindicato dos Policiais Penais, Adriano lutava bravamente pela vida e enfrentava um doloroso tratamento.

O policial penal baleado no dia 8 de outubro de 2024, enquanto saía de uma partida de futebol, no bairro Jardim Iracema , morreu nesta terça-feira, 25, após cinco meses internado em uma unidade de saúde.

O caso era investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da 11ª delegacia, responsável por apurar os crimes contra agentes de segurança.

O Sindicato dos Policiais Penais divulgou uma nota de pesar sobre o caso: "É com profunda consternação que a Diretoria do Sindppen-CE recebe a trágica notícia do falecimento do policial penal Adriano Reinaldo dos Santos, ocorrido nesta terça-feira, 25 de março de 2025".

Policial penal morto durante trabalho de inteligência

O policial penal José Wendesom Rodrigues de Lima, de 37 anos, estava em uma ação de inteligência quando foi alvo de criminosos. O caso foi registrado no dia 28 de janeiro deste ano, no Centro de Fortaleza. Os indivíduos estavam sob investigação e perceberam a presença do automóvel com os profissionais.